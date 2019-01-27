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У посольство Камеруну увірвалися невідомі

У посольство Камеруну увірвалися невідомі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Минулої ночі в посольство Камеруну в Гемании увірвалися невідомі особи і завдали ряд пошкоджень. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Близько 10 осіб увірвалися в будівлю і висунули політичні вимоги", - відзначили в поліції ФРН.

У поліції не відзначили, що вимагали невідомі.

"Щодо обставин того, що сталося ми поки не можемо нічого сказати. Ми повинні вивчити ситуацію", - повідомив представник правоохоронних органів.

Рано вранці в неділю поліцейські вивели людей з будівлі.

Нагадаємо, федеральна поліція Австралії заарештувала 48-річного чоловіка, якого звинувачують у розсилці 38 пакетів з невідомою речовиною в посольства і консульства 16 країн в Мельбурні, Канберрі і Сіднеї.

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