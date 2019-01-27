У посольство Камеруну увірвалися невідомі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Минулої ночі в посольство Камеруну в Гемании увірвалися невідомі особи і завдали ряд пошкоджень. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Близько 10 осіб увірвалися в будівлю і висунули політичні вимоги", - відзначили в поліції ФРН.
У поліції не відзначили, що вимагали невідомі.
"Щодо обставин того, що сталося ми поки не можемо нічого сказати. Ми повинні вивчити ситуацію", - повідомив представник правоохоронних органів.
Рано вранці в неділю поліцейські вивели людей з будівлі.
Нагадаємо, федеральна поліція Австралії заарештувала 48-річного чоловіка, якого звинувачують у розсилці 38 пакетів з невідомою речовиною в посольства і консульства 16 країн в Мельбурні, Канберрі і Сіднеї.