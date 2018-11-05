У Камеруні 79 дітей викрали зі школи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Сімдесят дев'ять школярів були викрадені в англомовній області Камеруну. Про це з посиланням на повідомлення джерел з уряду країни пише видання Daily Sabah, передає УНН.
Студенти були викрадені разом з їх директором, вчителем та водієм, повідомив чиновник, а джерело в школі підтвердило слова про викрадення учнів, пише видання.
Діти навчались у пресвітеріанській середній школі в місті Баменда, столиці Північно-Західного регіону Камеруну. Жодна організація наразі не взяла на себе відповідальність за викрадення.
Заворушення у регіоні набрали темп у 2017 році після того, як уряд почав придушувати мирні демонстрації. Багато людей втекли з Баменди та інших центрів у пошуку притулку в більш мирних регіонах Франкофонії.
Як повідомляв УНН, 22 вересня у територіальних водах Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського торгового судна MV Glarus. Один з 12 членів екіпажу швейцарського торгового судна був громадянином України.
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