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Викрадений у Нігерії український моряк повертається додому - МЗС

Викрадений у Нігерії український моряк повертається додому - МЗС

Київ • УНН

 • 12421 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня УНН. Український моряк Валерій Зубицький, який був викрадений у нігерійських територіальних водах 22 вересня, повертається в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

"Дякую всім, хто допомагав рятувати команду швейцарського торгівельного судна MV Glarus, викраденого піратами 22 вересня у нігерійських територіальних водах. Один із 12 членів екіпажу українець Валерій Зубицький вже завтра має повернутися додому в Одесу", - сказано у повідомлені. 

Як повідомляв УНН, один з 12 членів екіпажу швейцарського торгового судна MV Glarus, захопленого піратами у територіальних водах Нігерії, є громадянином України.

Нагадаємо, 22 вересня у територіальних водах Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського торгового судна MV Glarus. У морській поліції Нігерії сказали, що не знали про викрадення і будуть розслідувати цей інцидент.

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