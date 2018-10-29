Викрадений у Нігерії український моряк повертається додому - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня УНН. Український моряк Валерій Зубицький, який був викрадений у нігерійських територіальних водах 22 вересня, повертається в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.
"Дякую всім, хто допомагав рятувати команду швейцарського торгівельного судна MV Glarus, викраденого піратами 22 вересня у нігерійських територіальних водах. Один із 12 членів екіпажу українець Валерій Зубицький вже завтра має повернутися додому в Одесу", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, один з 12 членів екіпажу швейцарського торгового судна MV Glarus, захопленого піратами у територіальних водах Нігерії, є громадянином України.
Нагадаємо, 22 вересня у територіальних водах Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського торгового судна MV Glarus. У морській поліції Нігерії сказали, що не знали про викрадення і будуть розслідувати цей інцидент.
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