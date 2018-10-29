Похищенный в Нигерии украинский моряк возвращается домой - МИД

"Спасибо всем, кто помогал спасать команду швейцарского торгового судна MV Glarus, похищенного пиратами 22 сентября в нигерийских территориальных водах. Один из 12 членов экипажа украинец Валерий Зубицкий уже завтра должен вернуться домой в Одессу", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, один из 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus, захваченного пиратами в территориальных водах Нигерии, является гражданином Украины.



Напомним, 22 сентября в территориальных водах Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus. В морской полиции Нигерии сказали, что не знали о похищении и будут расследовать этот инцидент.



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