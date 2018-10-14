Затриманого українського моряка відпустили на похорони матері

“Ми знаємо, що зараз член екіпажу судна „ЯМК-0041“ Геннадій Отичко їде до Армянська. Адмінмежу з Кримом він переходитиме у контрольному пункті в’їзду-виїзду „Каланчак“. Там на нього чекатимуть і в подальшому супроводжуватимуть мої представники”, — повідомила Омбудсмен.

Як повідомляв УНН, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала Російську Федерацію відпустити одного з членів екіпажу судна “ЯМК-0041” на похорони матері.

Закордонний паспорт чоловіка забрали ще на початку травня, і він не міг виїхати з анексованого Криму на похорон матері.

Як повідомляв УНН, російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно “ЯМК-0041” 4 травня на захід від мису Тарханкут поруч з окупованим Росією півостровом.