Омбудсмен просить РФ відпустити затриманого українського моряка на похорони матері

“Вимагаю від РФ відпустити незаконно утримуваний на території окупованого Криму екіпаж судна „ЯМК-0041“. Учора в одного з членів екіпажу Геннадія Отичка померла мама... Проблема в тому, що зараз Геннадій не може з нею попрощатися. Його закордонний паспорт, як і в інших членів екіпажу, забрали ще на початку травня. Тепер чоловік не може виїхати з анексованого Криму на похорон матері. Зараз він просить мене задіяти усіх, кого можна і на будь-яких умовах, щоб повернутися додому хоча б на півдня”, — наголосила Денісова.

Омбудсмен розповіла, що намагається зв’язатися з Уповноваженим в РФ Тетяною Москальковою, але вона, як і її офіс не беруть слухавки.

“Та сама історія — комунікувати з нами не хочуть”, — уточнила вона.

Денісова заявила, що використовує усі можливі способи впливу на РФ.

“Геннадій Отичко має приїхати в Україну, щоб провести в останню путь свою маму. Я прошу долучитися до моїх зусиль усіх, хто може чимось допомогти!”, — підкреслила омбудсмен.

Як повідомляв УНН, російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" 4 травня на захід від мису Тарханкут поруч з окупованим Росією півостровом.