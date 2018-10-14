Омбудсмен просит РФ отпустить задержанного украинского моряка на похороны матери
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала Российскую Федерацию отпустить одного из членов экипажа судна "ЯМК-0041" на похороны матери. Также она в очередной раз призвала освободить всех членов экипажа этого судна. Об этом Омбудсмен написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Требую от РФ отпустить незаконно удерживаемый на территории оккупированного Крыма экипаж судна "ЯМК-0041". Вчера у одного из членов экипажа Геннадия Отичка умерла мама... Проблема в том, что сейчас Геннадий не может с ней попрощаться. Его загранпаспорт, как и у других членов экипажа, забрали еще в начале мая. Теперь мужчина не может уехать из аннексированного Крыма на похороны матери. Сейчас он просит меня задействовать всех, кого можно и на любых условиях, чтобы вернуться домой хотя бы на полдня", - отметила Денисова.
Омбудсмен рассказала, что пытается связаться с Уполномоченным в РФ Татьяной Москальковой, но она, как и ее офис, не берет трубку.
"Та же история - коммуницировать с нами не хотят", - уточнила она.
Денисова заявила, что использует все возможные способы воздействия на РФ.
"Геннадий Отичко приедет в Украину, чтобы проводить в последний путь свою маму. Я прошу присоединиться к моим усилий всех, кто может чем-то помочь!" - подчеркнула омбудсмен.
Как сообщал УНН, российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" 4 мая на запад от мыса Тарханкут рядом с оккупированным Россией полуостровом.