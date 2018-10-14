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Омбудсмен просит РФ отпустить задержанного украинского моряка на похороны матери

Омбудсмен просит РФ отпустить задержанного украинского моряка на похороны матери

Киев  •  УНН

 • 11054 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала Российскую Федерацию отпустить одного из членов экипажа судна "ЯМК-0041" на похороны матери. Также она в очередной раз призвала освободить всех членов экипажа этого судна. Об этом Омбудсмен написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Требую от РФ отпустить незаконно удерживаемый на территории оккупированного Крыма экипаж судна "ЯМК-0041". Вчера у одного из членов экипажа Геннадия Отичка умерла мама... Проблема в том, что сейчас Геннадий не может с ней попрощаться. Его загранпаспорт, как и у других членов экипажа, забрали еще в начале мая. Теперь мужчина не может уехать из аннексированного Крыма на похороны матери. Сейчас он просит меня задействовать всех, кого можно и на любых условиях, чтобы вернуться домой хотя бы на полдня", - отметила Денисова.

Омбудсмен рассказала, что пытается связаться с Уполномоченным в РФ Татьяной Москальковой, но она, как и ее офис, не берет трубку.

"Та же история - коммуницировать с нами не хотят", - уточнила она.

Денисова заявила, что использует все возможные способы воздействия на РФ.

"Геннадий Отичко приедет в Украину, чтобы проводить в последний путь свою маму. Я прошу присоединиться к моим усилий всех, кто может чем-то помочь!" - подчеркнула омбудсмен.

Как сообщал УНН, российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" 4 мая на запад от мыса Тарханкут рядом с оккупированным Россией полуостровом.

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