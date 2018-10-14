Задержанного украинского моряка отпустили на похороны матери
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Члена экипажа задержанного Россией судна "ЯМК-0041" отпустили на похороны матери. Об этом сообщила в Facebook Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Мы знаем, что сейчас член экипажа судна "ЯМК-0041" Геннадий Отичко едет в Армянск. Админграницу с Крымом он будет переходить в контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак". Там его ждут и в дальнейшем сопровождать мои представители", - сообщила Омбудсмен.
Как сообщал УНН, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала Российскую Федерацию отпустить одного из членов экипажа судна "ЯМК-0041" на похороны матери.
Заграничный паспорт мужчины забрали еще в начале мая, и он не мог уехать из аннексированного Крыму на похороны матери.
Как сообщал УНН, российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" 4 мая на запад от мыса Тарханкут рядом с оккупированным Россией полуостровом.