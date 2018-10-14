Задержанного украинского моряка отпустили на похороны матери

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 65461 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117188 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125174 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165021 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151907 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140059 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130267 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178329 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118286 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Задержанного украинского моряка отпустили на похороны матери

Задержанного украинского моряка отпустили на похороны матери

Киев  •  УНН

 • 10089 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Члена экипажа задержанного Россией судна "ЯМК-0041" отпустили на похороны матери. Об этом сообщила в Facebook Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Мы знаем, что сейчас член экипажа судна "ЯМК-0041" Геннадий Отичко едет в Армянск. Админграницу с Крымом он будет переходить в контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак". Там его ждут и в дальнейшем сопровождать мои представители", - сообщила Омбудсмен.

Как сообщал УНН, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала Российскую Федерацию отпустить одного из членов экипажа судна "ЯМК-0041" на похороны матери.

Заграничный паспорт мужчины забрали еще в начале мая, и он не мог уехать из аннексированного Крыму на похороны матери.

Как сообщал УНН, российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" 4 мая на запад от мыса Тарханкут рядом с оккупированным Россией полуостровом.

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