В Камеруне 79 детей похитили из школы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Семьдесят девять школьников были похищены в англоязычной области Камеруна. Об этом со ссылкой на сообщение источников из правительства страны пишет издание Daily Sabah, передает УНН.
Студенты были похищены вместе с их директором, учителем и водителем, сообщил чиновник, а источник в школе подтвердил слова о похищении учеников, пишет издание.
Дети учились в пресвитерианской средней школе в городе Баменда, столице Северо-Западного региона Камеруна. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за похищение.
Беспорядки в регионе усилились в 2017 году после того, как правительство начало подавлять мирные демонстрации. Многие люди бежали из Баменда и других центров в поиске убежища в более мирных регионах Франкофонии.
Как сообщал УНН, 22 сентября в территориальных водах Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus. Один из 12 членов экипажа швейцарского торгового судна был гражданином Украины.
29 октября в МИД сообщили, что украинский моряк возвращается в Украину.