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У Камеруні військові розстріляли 15 осіб - ЗМІ

У Камеруні військові розстріляли 15 осіб - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Близько 15 людей загинули і ще кілька отримали поранення в середу в одному з неспокійних англомовних регіонів на південному заході Камеруну. Про це повідомляє УНН із посиланням на китайське видання Xinhuanet.

Місцевий житель повідомив кореспонденту видання, що бачив 15 тіл чоловіків і жінок. Всі вони були розстріляні на ринку.

Місцеві жителі стверджують, що загиблих розстріляли урядові військовослужбовці. Уряд заявив, що люди загинули при зіткненні між військовими і збройними сепаратистами.

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Військові поки не коментували те, що трапилося.

Як повідомляв УННсімдесят дев'ять школярів були викрадені в англомовній області Камеруну.

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