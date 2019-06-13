В Камеруне боевики "Боко Харам" убили 37 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В результате вооруженного нападения боевиков террористической организации "Боко Харам" в Камеруне погибли 37 человек, в том числе 21 военный и 16 мирных жителей, сообщают местные СМИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Анадолу".
Инцидент произошел на острове Дарак на озере Чад. Сотрудникам сил безопасности удалось схватить 15 членов террористической организации.
"Боко Харам" действует в регионе с начала 2000-х годов. С 2009 года жертвами экстремистской организации стали более 20 000 человек.
Напомним, на северо-востоке Нигерии были освобождены почти 900 детей, которых завербовало местное группировки для участия в боевых действиях против боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам".