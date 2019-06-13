В Камеруне боевики "Боко Харам" убили 37 человек

Инцидент произошел на острове Дарак на озере Чад. Сотрудникам сил безопасности удалось схватить 15 членов террористической организации.

"Боко Харам" действует в регионе с начала 2000-х годов. С 2009 года жертвами экстремистской организации стали более 20 000 человек.

Напомним, на северо-востоке Нигерии были освобождены почти 900 детей, которых завербовало местное группировки для участия в боевых действиях против боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам".