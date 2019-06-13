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У Камеруні бойовики "Боко Харам" вбили 37 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. У результаті збройного нападу бойовиків терористичної організації "Боко Харам" в Камеруні загинули 37 осіб, у тому числі 21 військовий і 16 мирних жителів, повідомляють місцеві ЗМІ. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Анадолу".

У Камеруні бойовики "Боко Харам" вбили 37 людей

Інцидент стався на острові Дарак на озері Чад. Співробітникам сил безпеки вдалося схопити 15 членів терористичної організації.

"Боко Харам" діє в регіоні з початку 2000-х років. З 2009 року жертвами екстремістської організації стали понад 20 тисяч осіб.

Нагадаємо, на північному сході Нігерії були звільнені майже 900 дітей, яких завербувало місцеве угрупування для участі в бойових діях проти бойовиків радикального ісламістського угруповання "Боко Харам".

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