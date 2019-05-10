У Нігерії звільнили 900 дітей з полону бойовиків

КИЇВ. 11 травня. УНН. На північному сході Нігерії були звільнені майже 900 дітей, яких завербувало місцеве угрупування для участі в бойових діях проти бойовиків радикального ісламістського угруповання Боко Харам. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЮНІСЕФ.