У Нігерії звільнили 900 дітей з полону бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. На північному сході Нігерії були звільнені майже 900 дітей, яких завербувало місцеве угрупування для участі в бойових діях проти бойовиків радикального ісламістського угруповання Боко Харам. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЮНІСЕФ.
894 дитини, в тому числі 106 дівчат, були звільнені в Майдугурі.
За даними організації, це угруповання було сформовано в 2013 році для боротьби з бойовиками Боко Харам.
У результаті загальна кількість звільнених дітей перевищила 1700. У жовтні 2018 року угруповання звільнило 833 дітей.
"Це крок у правильному напрямку - на захист прав дітей, і його слід визнати і заохочувати", - заявив голова ЮНІСЕФ в Нігерії Мохаммед Фолл.
За даними ЮНІСЕФ, у Нігерії неурядові збройні угруповання, залучені в десятирічний конфлікт з Боко Харам, завербували понад 3 500 дітей в період з 2013 по 2017 рік.
Нагадаємо, 21 людина загинула в результаті нападу невідомого збройного угруповання в штаті Кадуна на півночі Нігерії.