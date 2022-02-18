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В Kalush намекнули, что готовы ехать на Евровидение

В Kalush намекнули, что готовы ехать на Евровидение

Киев • УНН

 • 35864 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк сообщил, что группа официально объявит о готовности представить Украину на Евровидении-2022 после подписания соответствующих документов. Об этом он сказал в эфире Радио НВ накануне вечером, пишет УНН.

Цитата:

"Наши все претензии были исключительно к "Суспільне". Из-за того, что очень неясно и непрозрачно все происходило (...) И даже не очень по нраву, что мы сейчас, типа выглядит,.. второе место и "ладно, пойдем к ним". (...) Они сегодня (17 февраля - ред.) связывались с нашими менеджерами. (18 февраля - ред.) мы должны к ним прийти, разговаривать", - сказал Псюк.

Он заметил, что хорошее выступление группы не зависит от организатора.

"И я очень рад, что в Италии организует Евровидение не "Суспільне". Поэтому, я буду представлять Украину, а не "Суспільне" (...) Будет финальный ответ, когда мы уже подпишем все бумаги, тогда мы сможем заявить точно", - указал Псюк.

Ранее

17 февраля на внеочередном заседании организационного комитета национального отбора на участие в Евровидении-2022 приняли решение обратиться в группы Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на международном песенном конкурсе в Турине.

Контекст

Победительница национального отбора на Евровидение-2022 Алина Паш выступала в 2015 году в Крыму. Однако певица заявила, что прибыла туда не самолетом, а автобусом. Паш добавила, что справки, которые это подтверждают, она предоставила общественному перед финалом нацотбора.

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий сообщил, что Общественный вещатель обратился к ГПСУ и попросил подтвердить или опровергнуть факт подделки справки относительно незаконного пересечения Алиной Паш границы с оккупированным Крымом.

15 февраля Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении границы с оккупированным Крымом.

Менеджер Алины Паш заявила, что справку о въезде в оккупированный Крым в "Суспільне" предоставил член команды, а не певица лично.

После этого оргкомитет нацотбора вынес решение: Alina Pash не будет представлять Украину на Евровидении-2022.

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