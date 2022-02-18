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У Kalush натякнули, що готові їхати на Євробачення

У Kalush натякнули, що готові їхати на Євробачення

Київ • УНН

 • 35867 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк повідомив, що гурт офіційно оголосить про готовність представити Україну на Євробаченні-2022 після підписання відповідних документів. Про це він сказав в ефірі Радіо НВ напередодні ввечері, пише УНН.

Цитата:

"Наші всі претензії були виключно до "Суспільного". Через те, що дуже неясно і непрозоро все відбувалося (...) І навіть не дуже до вподоби, що ми зараз, типу вигладає,.. друге місце і "ладно, підемо до них". (...) Вони сьогодні (17 лютого – ред.) зв'язувалися з нашими менеджерами. (18 лютого - ред.) ми маємо до них прийти, розмовляти", – сказав Псюк.

Він зауважив, що хороший виступ гурту не залежить від організатора.

"І я дуже радий, що в Італії організовує Євробачення не "Суспільне". Тому, я буду представляти Україну, а не "Суспільне" (...) Буде фінальна відповідь, коли ми вже підпишемо всі папери, тоді ми зможемо заявити точно", – вказав Псюк.

Раніше

17 лютого на позачерговому засіданні організаційного комітету національного відбору на участь у Євробаченні-2022 ухвалили рішення звернутися до гурту Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі у Турині.

Контекст

Переможниця національного відбору на Євробачення-2022 Аліна Паш виступала 2015 року у Криму. Однак співачка заявила, що прибула туди не літаком, а автобусом. Паш додала, що довідки, які це підтверджують, вона надала Суспільному перед фіналом нацвідбору.

Очільник Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький повідомив, що Суспільний мовник звернувся до ДПСУ та попросив підтвердити або спростувати факт підроблення довідки щодо незаконного перетину Аліною Паш кордону з окупованим Кримом.

15 лютого Державна прикордонна служба України повідомила, що не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин кордону з окупованим Кримом.

Менеджер Аліни Паш заявила, що довідку про в'їзд до окупованого Криму Суспільному надав член команди, а не співачка особисто.

Після цього оргкомітет найвідбору виніс рішення: Alina Pash не представлятиме Україну на Євробаченні-2022.

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