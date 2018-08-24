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В Калифорнии горел завод Tesla

Киев • УНН

 • 7801 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. На производственном заводе компании Tesla в городе Фремонт, штат Калифорния, в четверг вспыхнул пожар, передает УНН со ссылкой на NBC.

В Калифорнии горел завод Tesla

Сообщается, что огонь вспыхнул в 5:30 вечера в четверг.

"Зона переработки отходов и упаковочный пресс были в огне, и это грозило нескольким другим зданиям. Ситуация осложнилась, поскольку линии электропередачи в этом районе также загорелись вместе со столбом электропередач", - отметили пожарные.

Пожар удалось потушить через час после его начала.

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Позже генеральный директор компании Илон Маск написал в своем Twitter, что благодаря "быстрой реакции" отдела пожарной охраны Фремонта в результате пожара никто из работников завода не пострадал.

Напомним, спасатели ликвидировали пожар в цехе ГП "Калиновский экспериментальный завод по фракционированию масла и жиров".

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