В Калифорнии горел завод Tesla

Сообщается, что огонь вспыхнул в 5:30 вечера в четверг.



"Зона переработки отходов и упаковочный пресс были в огне, и это грозило нескольким другим зданиям. Ситуация осложнилась, поскольку линии электропередачи в этом районе также загорелись вместе со столбом электропередач", - отметили пожарные.



Пожар удалось потушить через час после его начала.



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Позже генеральный директор компании Илон Маск написал в своем Twitter, что благодаря "быстрой реакции" отдела пожарной охраны Фремонта в результате пожара никто из работников завода не пострадал.



Напомним, спасатели ликвидировали пожар в цехе ГП "Калиновский экспериментальный завод по фракционированию масла и жиров".