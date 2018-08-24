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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Каліфорнії горів завод Tesla

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. На виробничому заводі компанії Tesla у місті Фремонт, штат Каліфорнія, у четвер спалахнула пожежа, передає УНН з посиланням на NBC.

У Каліфорнії горів завод Tesla

Повідомляється, що вогонь спалахнув о 5:30 вечора в четвер.

"Зона переробки відходів і пакувальний прес були у вогні, і це загрожувало кільком іншим будівлям. Ситуація ускладнилась, оскільки лінії електропередачі в цьому районі також загорілись разом зі стовпом електропередач", - зазначили пожежні.
Пожежу вдалось загасити за годину після її початку.

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Пізніше генеральний директор компанії Ілон Маск написав у своєму Twitter, що завдяки "швидкій реакції" відділу пожежної охорони Фремонту внаслідок пожежі ніхто з працівників заводу не постраждав.

Нагадаємо, рятувальники ліквідували пожежу у цеху ДП “Калинівський експериментальний завод з фракціонування олії та жирів”.

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