У Каліфорнії горів завод Tesla
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На виробничому заводі компанії Tesla у місті Фремонт, штат Каліфорнія, у четвер спалахнула пожежа, передає УНН з посиланням на NBC.
Повідомляється, що вогонь спалахнув о 5:30 вечора в четвер.
"Зона переробки відходів і пакувальний прес були у вогні, і це загрожувало кільком іншим будівлям. Ситуація ускладнилась, оскільки лінії електропередачі в цьому районі також загорілись разом зі стовпом електропередач", - зазначили пожежні.
Пожежу вдалось загасити за годину після її початку.
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Пізніше генеральний директор компанії Ілон Маск написав у своєму Twitter, що завдяки "швидкій реакції" відділу пожежної охорони Фремонту внаслідок пожежі ніхто з працівників заводу не постраждав.
Нагадаємо, рятувальники ліквідували пожежу у цеху ДП “Калинівський експериментальний завод з фракціонування олії та жирів”.