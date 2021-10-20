В Кабуле прогремел взрыв, ранено талибов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В Кабуле, столице Афганистана, произошел взрыв, в результате которого ранено двух талибов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aamaj News.
Детали
По данным агентства, взрыв произошел сегодня, 20 октября, в кабульском районе Дехмазанг.
Сообщают, что в автомобиль представителей “Талибана” бросили ручную гранату, в результате чего двое талибов получили ранения.
О погибших не сообщалось.
Напомним
15 октября на юге Афганистана в городе Кандагар по меньшей мере 32 человека погибли в результате взрыва в шиитской мечети. “Исламское государство” взяло ответственность за этот взрыв.
Дополнение
После того, как талибы захватили Афганистан в августе этого года, количество нападений боевиков группировки “Исламское государство” возросло. Этот рост, вероятно, произошел из-за конфликта между двумя экстремистскими группировками.
ИГ сохраняет значительное присутствие в восточной провинции Нангархар и считает талибов своим врагом.