ІД взяла відповідальність за вибух у шиїтській мечеті в Кандагарі

Вибух у мечеті

Атака сталася під час п’ятничної молитви. Її влаштували два терористи-смертники. В результаті атаки загинули як мінімум 47 осіб, ще 70 осіб отримали поранення.

Мечеть Бібі Фатіма — найбільша мечеть в Кандагарі. Раніше повідомлялося про 30 загиблих і 45 постраждалих.

Що передувало

Тиждень тому вибух прогримів в шиїтській мечеті в провінції Кундуз на південному сході Афганістану. Загинули понад 100 людей. Відповідальність за те, що трапилося також взяло на себе радикальне ісламістське угруповання “Вилаят Хорасан” — афганське відділення терористичного угрупування “Ісламська держава”.