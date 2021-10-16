ІД взяла відповідальність за вибух у шиїтській мечеті в Кандагарі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Ісламська держава (ІД) взяла відповідальність за підрив мечеті в Кандагарі (Афганістан), в результаті якого загинули як мінімум 47 осіб. Про це повідомляє телеканал Aljazeera з посиланням на заяву терористів, передає УНН.
Вибух у мечеті
Атака сталася під час п’ятничної молитви. Її влаштували два терористи-смертники. В результаті атаки загинули як мінімум 47 осіб, ще 70 осіб отримали поранення.
Мечеть Бібі Фатіма — найбільша мечеть в Кандагарі. Раніше повідомлялося про 30 загиблих і 45 постраждалих.
Що передувало
Тиждень тому вибух прогримів в шиїтській мечеті в провінції Кундуз на південному сході Афганістану. Загинули понад 100 людей. Відповідальність за те, що трапилося також взяло на себе радикальне ісламістське угруповання “Вилаят Хорасан” — афганське відділення терористичного угрупування “Ісламська держава”.