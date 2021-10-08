ІД взяла відповідальність за теракт у мечеті в афганському місті Кундуз

Деталі

У заяві, опублікованій на каналах терористичної організації в Telegram, стверджується, що смертник ІД підірвав себе серед вірян, які зібралися на молитву. Всередині мечеті перебувало від 300 до 400 осіб, за даними агентства AFP. Водночас дані щодо кількості жертв відрізняються у різних інформаційних джерелах. За різними оцінками, загинули від 43 до 55 осіб, ще понад 100 отримали поранення.

Боротьба ІД і “Талібану”

З часу захоплення влади в Афганістані радикальним ісламістським угрупованням “Талібан” у серпні 2021 року ІД здійснила низку нападів проти талібів. Зокрема, саме афганське відділення ІД взяло на себе відповідальність за теракт біля аеропорту Кабула, внаслідок якого загинули більше 100 цивільних афганців, а також 13 військовослужбовців США.