В афганській провінції Кундуз у мечеті стався вибух: десятки загиблих

Цитата

"Сьогодні вдень у мечеті наших співвітчизників-шиїтів стався вибух,.. в результаті чого низка наших співвітчизників загинули і були поранені", - повідомив у Twitter речник Талібану Забіхулла Муджахід, додавши, що спецпідрозділ Талібану прибуде до місця розслідування.

Деталі

Шиїтська мечеть в районі Саєд Абад провінції Кундуз на півночі Афганістану зазнала нападу під час п'ятничної молитви. У результаті нападу щонайменше 50 людей загинули, пише AFP.

Так, джерело в лікарні Кундуза повідомило, що туди були доставлені 35 убитих і понад 50 поранених, а працівник лікарні "Лікарі без кордонів" повідомив про 15 загиблих і ще більшу кількість поранених.

Aamaj News повідомляє, що в результаті вибуху загинуло щонайменше 100 осіб.

За заявою місцевих органів безпеки, терорист-смертник привів в дію вибухівку серед прихожан в мечеті міста Кундуз в п'ятницю вдень під час п'ятничної молитви. Місцеві служби безпеки заявили, що на п'ятничній молитві, коли стався напад, були присутні більше ніж 300 людей, пише Tolo News.

Відповідальність за цей напад не було відразу взято, але угруповання "Ісламської держави" брало відповідальність за подібні злодіяння останнім часом, відзначає AFP.

جزییات انفجار مسجد شیعیان در کندز:



تصاویری که در اختیار آماج نیوز قرار گرفته حکایت از تلفات سنگینی در نتیجه این انفجار دارد. شاهدان به آماج می‌گویند که در نتیجه این انفجار نزدیک به صد تن جان باخته اند.#آماج_نیوز pic.twitter.com/EgK5RKJyUJ

— Aamaj News (@AamajN) October 8, 2021

VIDEO: Images of people standing on a street in Afghanistan's Kunduz city centre after a deadly explosion targeted a mosque pic.twitter.com/T9pyzLzozL

— AFP News Agency (@AFP) October 8, 2021

Доповнення

Протягом останніх тижнів в Афганістані сталося кілька нападів, в тому числі один на мечеть у Кабулі. Відповідальність, за деякі з них взяло на себе угрупування "Ісламська держава".