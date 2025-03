В афганской провинции Кундуз в мечети произошел взрыв: десятки погибших

Цитата

"Сегодня днем в мечети наших соотечественников-шиитов произошел взрыв,.. в результате чего ряд наших соотечественников погибли и были ранены", - сообщил в Twitter представитель Талибана Забихулла Муджахид, добавив, что спецподразделение Талибана прибудет к месту расследования.

Детали

Шиитская мечеть в районе Сайед Абад провинции Кундуз на севере Афганистана подверглась нападению во время пятничной молитвы. В результате нападения по меньшей мере 50 человек погибли, пишет AFP.

Так, источник в больнице Кундуза сообщил, что туда были доставлены 35 убитых и более 50 раненых, а работник больницы "Врачи без границ" сообщил о 15 погибших и еще большее количество раненых.

Aamaj News сообщает, что в результате взрыва погибли не менее 100 человек.

По заявлению местных органов безопасности, террорист-смертник привел в действие взрывчатку среди прихожан в мечети города Кундуз в пятницу днем во время пятничной молитвы. Местные службы безопасности заявили, что на пятничной молитве, когда произошло нападение, присутствовали более 300 человек, пишет Tolo News.

Ответственность за это нападение не была сразу взята, но группировка "Исламского государства" брала ответственность за подобные злодеяния в последнее время, отмечает AFP.

جزییات انفجار مسجد شیعیان در کندز:



تصاویری که در اختیار آماج نیوز قرار گرفته حکایت از تلفات سنگینی در نتیجه این انفجار دارد. شاهدان به آماج میگویند که در نتیجه این انفجار نزدیک به صد تن جان باخته اند. # آماج_نیوز pic.twitter.com/EgK5RKJyUJ

- Aamaj News (@AamajN) October 8, 2021

VIDEO: Images of people standing on a street in Afghanistan's Kunduz city centre after a deadly explosion targeted a mosque pic.twitter.com/T9pyzLzozL

- AFP News Agency (@AFP) October 8, 2021

Дополнение

В течение последних недель в Афганистане произошло несколько нападений, в том числе одно на мечеть в Кабуле. Ответственность за некоторые из них взяла на себя группировка "Исламское государство".