ИГ взяло ответственность за теракт в мечети в афганском городе Кундуз
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганском городе Кундуз в пятницу, 8 октября, унесшего жизни десятков людей, сообщает украиноязычное немецкое издание DW, передает УНН.
Детали
В заявлении, опубликованном на каналах террористической организации в Telegram, утверждается, что смертник ИГ взорвал себя посреди верующих, которые собрались на молитву. Внутри мечети находилось от 300 до 400 человек, по данным агентства AFP. В то же время данные о количестве жертв отличаются в разных информационных источниках. По разным оценкам, погибли от 43 до 55 человек, еще более 100 получили ранения.
Борьба ИГ и “Талибана”
Со времени захвата власти в Афганистане радикальным исламистским группировкам “Талибан” в августе 2021 года ИГ совершила ряд нападений против талибов. В частности, именно афганское отделения ИГ взяло на себя ответственность за теракт возле аэропорта Кабула, в результате которого погибли более 100 гражданских афганцев, а также 13 военнослужащих США.