У результаті вибуху мечеті в афганському Кандагарі щонайменше 32 людини загинули, ще 53 отримали поранення

Деталі

Вибух в мечеті в центрі міста стався під час п’ятничної молитви, коли найбільша кількість людей за тиждень збирається на молитву.

За інформацією Al Arabia, представник міністерства внутрішніх справ уряду Талібану Карі Саїд Хості повідомив, що влада збирає подробиці вибуху, який стався через кілька днів після того, як ІД заявило про вибух бомби в шиїтській мечеті в північному місті Кундуз, в результаті якого загинули десятки людей.

Очевидець розповів AFP, що чув три вибухи: один у головних дверей мечеті, інший — в південному районі, а третій — там, де віруючі вмиваються.

“Спецназ Ісламського Емірату прибув в цей район, щоб визначити характер інциденту і притягнути винних до відповідальності”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

За словами журналіста AFP, під час вибухів мечеть була заповнена людьми, і до місця події приїхало не менше 15 машин швидкої допомоги.