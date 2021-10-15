В результате взрыва мечети в афганском Кандагаре не менее 32 человека погибли, еще 53 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. По меньшей мере 32 человека погибли в результате взрыва в шиитской мечети в городе Кандагар на юге Афганистана в пятницу, передает УНН со ссылкой на Al Arabia.
Детали
Взрыв в мечети в центре города произошел во время пятничной молитвы, когда наибольшее количество людей за неделю собирается на молитву.
По информации Al Arabia, представитель министерства внутренних дел правительства Талибана Кари Саид Хости сообщил, что власти собирают подробности взрыва, который произошел через несколько дней после того, как ИГ заявило о взрыве бомбы в шиитской мечети в северном городе Кундуз, в результате которого погибли десятки людей.
Очевидец рассказал AFP, что слышал три взрыва: один у главных дверей мечети, другой — в южном районе, а третий — там, где верующие умываются.
“Спецназ Исламского Эмирата прибыл в этот район, чтобы определить характер инцидента и привлечь виновных к ответственности”, — говорится в сообщении.
Дополнение
По словам журналиста AFP, во время взрывов мечеть была заполнена людьми, и к месту происшествия приехало не менее 15 машин скорой помощи.