ИГ взяло ответственность за взрыв в шиитской мечети в Кандагаре
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Исламское государство (ИГ) взяло ответственность за подрыв мечети в Кандагаре (Афганистан), в результате которого погибли как минимум 47 человек. Об этом сообщает телеканал Aljazeera со ссылкой на заявление террористов, передает УНН.
Взрыв в мечети
Атака произошла во время пятничной молитвы. Ее устроили два террориста-смертника. В результате атаки погибли как минимум 47 человек, еще 70 человек получили ранения.
Мечеть Биби Фатима — крупнейшая мечеть в Кандагаре. Ранее сообщалось о 30 погибших и 45 пострадавших.
Что предшествовало
Неделю назад взрыв прогремел в шиитской мечети в провинции Кундуз на юго-востоке Афганистана. Погибли более 100 человек. Ответственность за случившееся также взяла на себя радикальная исламистская группировка “Вилаят Хорасан” — афганское отделение террористической группировки “Исламское государство”.