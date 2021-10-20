У Кабулі прогримів вибух, поранено талібів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Кабулі, столиці Афганістану, стався вибух, унаслідок якого поранено двох талібів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Aamaj News.
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За даними агентства, вибух стався сьогодні, 20 жовтня, в кабульському районі Дехмазанг.
Повідомляють, що в автомобіль представників “Талібану” кинули ручну гранату, внаслідок чого двоє талібів дістали поранення.
Про загиблих не повідомляли.
Нагадаємо
15 жовтня на півдні Афганістану у місті Кандагар щонайменше 32 людини загинули внаслідок вибуху в шиїтській мечеті. “Ісламська держава” взяла відповідальність за цей вибух.
Доповнення
Після того, як таліби захопили Афганістан у серпні цього року, кількість нападів бойовиків угруповання “Ісламська держава” зросла. Це зростання, ймовірно, сталося через конфлікт між двома екстремістськими угрупованнями.
ІД зберігає значну присутність у східній провінції Нангархар і вважає талібів своїм ворогом.