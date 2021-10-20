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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У Кабулі прогримів вибух, поранено талібів

Київ • УНН

 • 27859 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Кабулі, столиці Афганістану, стався вибух, унаслідок якого поранено двох талібів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Aamaj News.

У Кабулі прогримів вибух, поранено талібів

Деталі

За даними агентства, вибух стався сьогодні, 20 жовтня, в кабульському районі Дехмазанг.

Повідомляють, що в автомобіль представників “Талібану” кинули ручну гранату, внаслідок чого двоє талібів дістали поранення.

Про загиблих не повідомляли.

Нагадаємо

15 жовтня на півдні Афганістану у місті Кандагар щонайменше 32 людини загинули внаслідок вибуху в шиїтській мечеті. “Ісламська держава” взяла відповідальність за цей вибух.

Доповнення

Після того, як таліби захопили Афганістан у серпні цього року, кількість нападів бойовиків угруповання “Ісламська держава” зросла. Це зростання, ймовірно, сталося через конфлікт між двома екстремістськими угрупованнями.

ІД зберігає значну присутність у східній провінції Нангархар і вважає талібів своїм ворогом.

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