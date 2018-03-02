В Кабмине заверили, что проблем с поставками тепла в многоэтажках не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Украине никаких проблем с поставками тепла в многоэтажных домах не будет. Об этом во время брифинга заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Никаких проблем с поставками тепла в многоэтажных домах не будет. Состоялась замена источника энергии - некоторые ТЕЦ начали работу на мазуте ... Мы научились качественно анализировать ситуацию и принимать необходимые меры. Мне очень жаль, что от того, что не было перестраховки со стороны Нафтогаза, сегодня страдают люди", - заявил Гройсман.
Ранее в "Газпроме" заявили, что не планируют возобновлять поставки газа в Украину.
Украина направила ноту ЕС из-за отказа РФ поставлять газ.
Впоследствии в РФ заявили, что "Газпром" вынужден начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.