У Кабміні запевнили, що проблем з постачанням тепла у багатоповерхівках не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. В Україні жодних проблем з постачанням тепла в багатоповерхових будинках не відбудеться. Про це під час брифінгу заявив голова уряду України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Жодних проблем з постачанням тепла в багатоповерхових будинках не відбудеться. Відбулась заміна джерела енергії — деякі ТЕЦ почали роботу на мазуті... Ми навчились якісно аналізувати ситуацію і приймати необхідні міри. Мені дуже шкода, що від того, що не було передбачення з боку Нафтогазу, сьогодні страждають люди”, — заявив Гройсман.
Раніше у “Газпромі” заявили, що не планують відновлювати поставки газу в Україну.
Україна направила ноту ЄС через відмову РФ постачати газ.
Згодом у РФ заявили, що "Газпром" змушений почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.