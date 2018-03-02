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У Кабміні запевнили, що проблем з постачанням тепла у багатоповерхівках не буде

Київ • УНН

 • 7803 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. В Україні жодних проблем з постачанням тепла в багатоповерхових будинках не відбудеться. Про це під час брифінгу заявив голова уряду України Володимир Гройсман, передає УНН.

“Жодних проблем з постачанням тепла в багатоповерхових будинках не відбудеться. Відбулась заміна джерела енергії — деякі ТЕЦ почали роботу на мазуті... Ми навчились якісно аналізувати ситуацію і приймати необхідні міри. Мені дуже шкода, що від того, що не було передбачення з боку Нафтогазу, сьогодні страждають люди”, — заявив Гройсман.

Раніше у “Газпромі” заявили, що не планують відновлювати поставки газу в Україну.

Україна направила ноту ЄС через відмову РФ постачати газ.

Згодом у РФ заявили, що "Газпром" змушений почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.

Українські Національні Новини

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