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В Кабмине выставили за дверь докладчицу о теневом азартном рынке в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины Агию Загребельскую выставили за дверь, когда та начала свой доклад о необходимости вывода лотерей из тени во время заседания представителей правительства 16 февраля. Об этом она сообщила в своем блоге, передает УНН.

По ее словам, доклад АМКУ не понравился первому вице-премьер-министру Степану Кубиву.

"Я говорила одну минуту, одну, до тех пор, пока первый вице-премьер разразился громом по поводу того, что моя информация для него не имеет значения, что не надо тут читать лекции, что меня на это совещание никто не приглашал. А еще он сказал, что нужно разобраться внимательно, как я сюда попала. Напомнил, что напишет заявление в НАБУ на тех, кто здесь блокирует важнейший нормативный акт (лицензионные условия). И в конце речи решил: нужно еще удалить меня из зала, и просто выгнал", – написала она.

Как оказалось, негодование первого вице-премьера вызвала критика разработанных Минфином лицензионных условий для лотерей. Напомним, этот документ не поддержали также в НБУ, Госказначействе и Государственной регуляторной службе. Во время заседания представителей правительства А.Загребельская в очередной раз подчеркнула, что эти лицусловия не обеспечат прозрачности лотерейного рынка и только усугубят ситуацию, поскольку они выписаны под монополию одной компании.

"Я напомнила, что Министерством финансов заложено в бюджет 2 млрд грн поступлений от лотерейных операторов, которые получат новые лицензии. Но именно операторОВ, то есть двух, по расчетам Минфина. Но согласно норме, работать на рынке смогут лишь те, кто уже имеет опыт работы десять лет, и у нас круг всех возможных в мире компаний сузился до трех: УНЛ, МСЛ и Патриот. Две из них (МСЛ и Патриот) внесены в санкционный список. Остается одна УНЛ. Простая математика", – подчеркнула она.

Помимо того, что лотерейный рынок планируется отдать в монополию "УНЛ", Минфин настойчиво предлагает проводить лотереи банкам, рассказала А.Загребельская.

"Заместитель министра финансов (С.Марченко – ред.) серьезно, без шуток предлагал государственным банкам высокорисковый лотерейный вид деятельности с не самой подходящей репутацией для банков вообще. К тому же Минфин планирует, что госбанки войдут на лотерейный рынок не просто так, а путем получения лицензии за почти 1 млрд грн! И зачем Ощадбанку платить 1 млрд грн за направление бизнеса, которым он не занимался минимум пять лет, имея на это полное право на основании действующей лицензии оператора лотереи, продолженной в 2013 году.

Именно об этом я и успела сказать, обратив внимание, что потенциальный оператор у нас остается один. После этого мне не дали сказать ни слова кроме "до свидания", когда я покидала зал", – рассказала госуполномоченный АМКУ.

Инцидент на заседании в Кабмине до сих пор не прокомментировали ни премьер-министр Владимир Гройсман, ни первый вице-премьер Степан Кубив. Тем временем в СМИ началась дискредитационная кампания против уполномоченного АМКУ А.Загребельской.

Напомним, недавно в АМКУ представили результаты исследования лотерейного рынка в Украине. В ведомстве обнаружили, что с 2013 года налоговые поступления от лотерей упали более, чем в 12 раз с 321 млн грн до 26,5 млн грн. Кроме того, акцентировали на неэффективном регулировании рынка со стороны Минфина и высоком уровне теневого азарта, бесконтрольно функционирующего под видом лотерей.

Эксперты лотерейного рынка обвиняют Минфин в умышленном содействии распространению запрещенных азартных игр. В частности утверждается, что проект лицусловий для лотерей позволит легально превратить любой лотерейный терминал в "однорукого бандита". 

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