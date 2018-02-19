У Кабміні виставили за двері доповідачку про тіньовий азартний ринок в Україні

За її словами, доповідь АМКУ не сподобалася першому віце-прем'єр-міністру Степану Кубіву.

"Я говорила одну хвилину, одну, доти, доки перший віце-прем'єр вибухнув громом з приводу того, що моя інформація для нього не має значення, що не треба тут читати лекції, що мене на цю нараду ніхто не запрошував. А ще він сказав, що потрібно розібратися уважно, як я сюди потрапила. Нагадав, що напише заяву в НАБУ на тих, хто тут блокує найважливіший нормативний акт (ліцензійні умови). І в кінці промови вирішив: потрібно ще видалити мене із зали, і просто вигнав", - написала вона.

Як виявилося, обурення першого віце-прем'єра викликала критика розроблених Мінфіном ліцензійних умов для лотерей. Нагадаємо, цей документ не підтримали також у НБУ, Держказначействі і Державній регуляторній службі. Під час засідання представників уряду А.Загребельська вчергове підкреслила, що ці ліцумови не забезпечать прозорість лотерейного ринку і лише погіршать ситуацію, оскільки вони виписані під монополію однієї компанії.

"Я нагадала, що Міністерством фінансів закладено в бюджет 2 млрд грн надходжень від лотерейних операторів, які отримають нові ліцензії. Але саме операторІВ, тобто двох, за розрахунками Мінфіну. Але згідно з нормою, працювати на ринку зможуть лише ті, хто вже має досвід роботи десять років, і у нас коло всіх можливих у світі компаній звузився до трьох: УНЛ, МСЛ і Патріот. Дві з них (МСЛ і Патріот) внесено до списку санкцій. Залишається одна УНЛ. Проста математика", - підкреслила вона.

Крім того, що лотерейний ринок планується віддати в монополію "УНЛ", Мінфін наполегливо пропонує проводити лотереї банкам, розповіла А.Загребельська.

"Заступник міністра фінансів (С.Марченко - ред.) серйозно, без жартів пропонував державним банкам високоризиковий лотерейний вид діяльності з не найбільш підходящою репутацією для банків взагалі. До того ж Мінфін планує, що держбанки увійдуть на лотерейний ринок не просто так, а шляхом отримання ліцензії за майже 1 млрд грн! І навіщо Ощадбанку платити 1 млрд грн за напрямок бізнесу, яким він не займався щонайменше п'ять років, маючи на це повне право на підставі діючої ліцензії оператора лотереї, продовженої в 2013 році.

Саме про це я і встигла сказати, звернувши увагу, що потенційний оператор у нас залишається один. Після цього мені не дали сказати ні слова крім "до побачення", коли я покидала зал", - розповіла держуповноважений АМКУ.

Інцидент на засіданні в Кабміні досі не прокоментували ні прем'єр-міністр Володимир Гройсман, ні перший віце-прем'єр Степан Кубів. Тим часом у ЗМІ розпочалася дискредитаційна кампанія проти уповноваженого АМКУ А.Загребельської.

Нагадаємо, нещодавно в АМКУ представили результати дослідження лотерейного ринку в Україні. У відомстві виявили, що з 2013 року податкові надходження від лотерей впали більш ніж у 12 разів з 321 млн грн до 26,5 млн грн. Крім того, наголошували на неефективному регулюванні ринку з боку Мінфіну і високому рівні тіньового азарту, безконтрольно функціонуючого під виглядом лотерей.

Експерти лотерейного ринку звинувачують Мінфін в умисному сприянні поширенню заборонених азартних ігор. Зокрема стверджується, що проект ліцумов для лотерей дозволить легально перетворити будь-який лотерейний термінал в "однорукого бандита".