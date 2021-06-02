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В Кабмине прогнозируют курс на уровне 28-29 грн за доллар в ближайшие три года

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Кабинет министров Украины ожидает, что курс гривны к доллару в 2022-2024 годах будет в коридоре 28-29 грн. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

В Кабмине прогнозируют курс на уровне 28-29 грн за доллар в ближайшие три года

Цитата:

"На этой неделе (31 мая - ред.) правительство утвердило два крайне важных документа: Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. В этих документах люди смогут увидеть в перспективе трех лет, на что именно пойдут их налоги", - написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, дефицит бюджета сократится почти вдвое и вернется к плановым 3% уже с 2023 года.

"Будет обеспечено макроэкономическую стабильность, а курс доллара ожидается в коридоре 28-29 грн", - отметил Шмыгаль.

Также он сообщил, что государственный долг планируется уменьшить до уровня менее 50% ВВП. Это значит, что мы меньше будем тратить на обслуживание долгов и больге тратить на медицину, оборону и образование.

"Рост зарплат в последующие 3 года составит примерно 8-10% в год (с учетом инфляции). Инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в 2022 составит 6,2%. Будет обеспечено макроэкономическую стабильность, а курс доллара ожидается в коридоре 28-29 грн", - сообщил премьер.

Кроме того, он уверяет, что благодаря проведенным реформам уже в 2023 году сможем выйти на устойчивый тренд роста экономики фактически в 5% ежегодно.

Отметим, что документ по бюджетной декларации до сих пор не обнародован, а конкретные цифры прогноза неизвестны.

Так, по базовому сценарию рост доходов населения и снижение безработицы через стимулирование развития предпринимательства и малого и среднего бизнеса, прогнозируется:

• рост ВВП на уровне 3,8% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году и на 5% в 2024 году;

• индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 106,2% в 2022 году, 105,3% в 2023 году и 105% в 2024 году;

• увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников на уровне 4,4% в 2022 году, на 6,1% в 2023 году и на 5,6% в 2024 году;

• уровень безработицы в 2022 году - 8,5%, в 2023 году - 8%, в 2024 году - 7,8%;

• рост экспорта товаров и услуг на уровне 6,5% в 2022 году с последующим наращиванием темпов роста до 7,7% в 2023 году и до 7,9% в 2024 году.

Дополнение

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,2% до 3,8%. В 2022-2023 годах рост экономики будет близким к 4%.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции с 7% до 8% в 2021 году, учитывая, в частности, стремительное восстановление мировой экономики и усиление инфляционного давления со стороны, в частности, рост потребительского спроса из-за повышения зарплат.

Из-за инфляции Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 7,5% - всего через месяц после предыдущего повышения этой ключевой ставки.

К слову, ранее в Офисе Президента ожидали, что в этом году рост экономики достигнет более 4%. Прогноз МВФ несколько скромнее - всего 4%.

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