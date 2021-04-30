Шмигаль перед Великоднем розіслав паски зіркам: хто оплатив подарунки?
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відправив Катерині Осадчій та ще декільком журналістам великодні паски, придбані за власні кошти. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар прем'єр-міністра Ольга Куришко.
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Так, Куришко підтвердила, що Шмигаль відправив Осадчій та декільком журналістам великодні паски, придбані за власні кошти.
“Тим (журналістам -ред.), з ким знайомий особисто. Це привітання”, — додала Куришко.
Зазначимо, що Осадча продемонструвала подарунок від прем’єр-міністра у своєму Instagram.
На фото було видно білу коробку зі смарагдовою стрічкою. Усередині стояла паска з зеленою верхівкою. На коробці була прикріплена бирка з написом: “З найкращими побажаннями Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль”.
Осадча у відповідь подякувала Шмигалю та тегнула його сторінку.
Доповнення
Великодній кошик-2021 традиційно найдешевшим буде у Тернопільській області, найдорожчим — у Києві.
Загалом цього року повний великодній кошик, що включає традиційні м’ясні продукти, сир, яйця, паску, вершкове масло, м’який та твердий сири, а також додаткові продукти — помідори, огірки, яблука та червоне вино, коштуватиме, в середньому по Україні, 963 грн.
Минулого року вартість великоднього кошика — за середніми цінами по Україні станом на березень — становила близько 620 грн.