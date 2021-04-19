Великодній кошик подорожчав на чверть: експерт пояснив, чому

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Великодній кошик у 2021 році коштуватиме у середньому 780 грн, що на 25% більше, ніж торік. Про це УНН повідомили в Інституті аграрної економіки.

Цитата:

"2021 року вартість великоднього кошика – за середніми цінами по Україні станом на березень – становитиме близько 780 грн. За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, цього року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться українцям на 160 грн – тобто на 25,8% – дорожче, ніж торік, коли мінімальний набір продуктів коштував 620 грн", - поінформував директор ННЦ "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

Деталі

За його словами, вартість основної складової великоднього кошика – паски домашньої випічки – становитиме близько 120 грн за 1 кг. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.

Зростання вартості паски зумовлене кількома чинниками. З одного боку, це подорожчання яєць, цукру, борошна і вершкового масла, з іншого – зростання цін на зернові культури та тваринницьку продукцію через зменшення світового врожаю зернових, збільшення вартості енергоресурсів, а також сплеск цін на продукти харчування через запровадження карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID‑19, пояснив Юрій Лупенко.

Неочікувано дорогою складовою святкового кошика 2021 року, зауважив він, стали яйця – 38 грн за десяток, що на 90 % більше, ніж у березні минулого року.

Традиційно дорогими будуть м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 130 грн (230-305 грн за 1 кг) та буженина (0,5 кг) – 135 грн з розрахунку 230-280 грн за 1 кг. Порівняно з 2020 роком вартість буженини збільшилася в середньому по Україні майже на 22,7 %, а домашньої ковбаси – на 10,2 %.

Сало (0,5 кг) обійдеться в 50 грн з розрахунку 90-132 грн за 1 кг.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) – 120 грн (200-268 грн за 1 кг) та вершкове масло (0,5 кг) – 114 грн (180-230 грн за 1 кг). М’який сир (0,5 кг) обійдеться приблизно у 58 грн (100-120 грн за 1 кг).

Ціна хріну (250 г) – 14 грн, тобто лишилася на рівні минулого року – 10-15 грн і залежить від виробника і смакових складових.

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У разі наповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, – його вартість зросте до 963 грн. Це на 162 грн або на 20,2% більше вартості кошику такого ж складу у 2020 році, зауважив Юрій Лупенко.

Таке зростання зумовлене ціновою ситуацією на ринках сезонних плодів, зокрема яблук, а також збільшенням ціни на плодові вина, пояснив експерт. Порівняно з 2020 роком ціна яблук зросла на 42,9 % і становить 10 грн за 0,5 кг (15-28 за кг). Середня ціна по Україні на овочі лишилася на рівні минулого року: томати тепличні (0,5 кг) – 25 грн (45-60 грн за 1 кг), на огірки (0,5 кг) – 28 грн (50-70 грн).

За пляшку церковного вина "Кагор", в середньому, доведеться заплатити 120 грн (80-135 грн за пляшку).

Певна частина українців понесли відчутні фінансові втрати в умовах карантинних заходів і змушені економити, в тому числі на підготовці до Великодня. Передусім, це можливо за рахунок найбільш дорогої частини великоднього кошику – домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру. Також суттєво можна заощадити на зменшенні кількості продукту у кошику.

"У той же час, загальна вартість великоднього кошика складає 6-7% середньомісячної заробітної плати пересічного українця та 20‑22% середньої пенсії, тобто є доступною для переважної більшості наших співгромадян", - підсумував Юрій Лупенко.

Доповнення

Минулого року вартість великоднього кошика — за середніми цінами по Україні станом на березень — становила близько 620 грн.

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