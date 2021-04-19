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Пасхальная корзина подорожала на четверть: эксперт объяснил, почему

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Пасхальная корзина в 2021 году будет стоить в среднем 780 грн, что на 25% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили УНН в Институте аграрной экономики.

Цитата:

"В 2021 году стоимость пасхальной корзины - по средним ценам по Украине по состоянию на март - составит около 780 грн. По расчетам ученых Института аграрной экономики, в этом году традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся украинцам на 160 грн - то есть на 25,8% - дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 620 грн", - сообщил директор ННЦ "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Детали

По его словам, стоимость основной составляющей пасхального корзины - кулича домашней выпечки - составит около 120 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется дороже, ведь его цена зависит от составляющих и отделки выпечки.

Рост стоимости кулича обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание яиц, сахара, муки и сливочного масла, с другой - рост цен на зерновые культуры и животноводческую продукцию из-за уменьшения мирового урожая зерновых, увеличения стоимости энергоресурсов, а также всплеска цен на продукты питания из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19, объяснил Юрий Лупенко.

Неожиданно дорогой составляющей праздничной корзины 2021, отметил он, стали яйца - 38 грн за десяток, что на 90% больше, чем в марте прошлого года.

Традиционно дорогими будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) - 130 грн (230-305 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) - 135 грн из расчета 230-280 грн за 1 кг. По сравнению с 2020 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 22,7%, а домашней колбасы - на 10,2%.

Сало (0,5 кг) обойдется в 50 грн из расчета 90-132 грн за 1 кг.

Среди молочных продуктов больше придется заплатить за сыр (0,5 кг) - 120 грн (200-268 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) - 114 грн (180-230 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 58 грн (100-120 грн за 1 кг).

Цена хрена (250 г) - 14 грн, то есть осталась на уровне прошлого года - 10-15 грн и зависит от производителя и вкусовых составляющих.

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При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино - ее стоимость возрастет до 963 грн. Это на 162 грн или на 20,2% больше стоимости корзины такого же состава в 2020 году, отметил Юрий Лупенко.

Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных плодов, в частности яблок, а также увеличением цены на плодовые вина, пояснил эксперт. По сравнению с 2020 годом цена яблок выросла на 42,9% и составляет 10 грн за 0,5 кг (15-28 за кг). Средняя цена по Украине на овощи осталась на уровне прошлого года: томаты тепличные (0,5 кг) - 25 грн (45-60 грн за 1 кг), на огурцы (0,5 кг) - 28 грн (50-70 грн) .

За бутылку церковного вина "Кагор" в среднем придется заплатить 120 грн (80-135 грн за бутылку).

Определенная часть украинцев понесла ощутимые финансовые потери в условиях карантинных ограничений и вынуждена экономить, в том числе на подготовке к Пасхе. Прежде всего, это возможно за счет наиболее дорогой части пасхального корзины - домашней колбасы, буженины, сыра. Также существенно сэкономить можна на уменьшении количества продукта в корзине.

"В то же время, общая стоимость пасхальной корзины составляет 6-7% среднемесячной заработной платы рядового украинца и 20-22% средней пенсии, то есть является доступной для подавляющего большинства наших сограждан", - подытожил Юрий Лупенко.

Дополнение

В прошлом году стоимость пасхальной корзины - по средним ценам по Украине по состоянию на март - составляла около 620 грн.

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