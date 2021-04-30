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Шмыгаль перед Пасхой разослал паски звездам: кто оплатил подарки?

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль отправил Екатерине Осадчей и еще нескольким журналистам паски, приобретенные за собственные средства. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ольга Куришко.

Детали

Так, Курышко подтвердила, что Шмыгаль отправил Осадчей и нескольким журналистам паски, приобретенные за собственные средства.

"Тем (журналистам ред.), с кем знаком лично. Это поздравление", - добавила Куришко.

Отметим, что Осадчая показала подарок от премьер-министра в своем Instagram.

На фото видно белую коробку с изумрудной лентой. Внутри стояла паска с зеленой верхушкой. На коробке была прикреплена бирка с надписью: "С наилучшими пожеланиями Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль".

Осадчая в ответ поблагодарила Шмыгаля и тегнула его страницу.

Дополнение

Пасхальная корзина-2021 традиционно самой дешевой будет в Тернопольской области, самой дорогой - в Киеве.

Всего в этом году полная пасхальная корзина, включающую традиционные мясные продукты, сыр, яйца, паски, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, а также дополнительные продукты - помидоры, огурцы, яблоки и красное вино, будет стоить, в среднем по Украине, 963 грн.

В прошлом году стоимость пасхальной корзины - по средним ценам по Украине по состоянию на март - составляла около 620 грн.

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