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НБУ погіршив прогноз щодо інфляції: очікує 8% за підсумками року

Київ • УНН

 • 17605 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Національний банк України переглянув прогноз інфляції з 7% до 8% у 2021 році, з огляду, зокрема, на стрімке відновлення світової економіки та посилення інфляційного тиску з боку, зокрема, зростання споживчого попиту через підвищення зарплат. Про це УНН повідомили у пресслужбі регулятора.

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"З огляду на стрімке відновлення світової економіки та посилення інфляційного тиску, Національний банк України переглянув прогноз інфляції з 7% до 8% у 2021 році, але очікує її повернення до цілі 5% у першому півріччі 2022 року та подальшу стабілізацію на цьому рівні", - повідомили у НБУ.

Деталі

Що стосується стрімкого прискорення інфляції за підсумками І кварталу цього року, то в НБУ його пояснили "здебільшого тимчасовими чинниками" – зростанням світових цін на продовольство та енергоносії. "Пожвавлення глобальної економіки та ефекти від гірших врожаїв і далі підштовхували ціни вгору. Значний вплив також мала низька база порівняння", - вказали у НБУ.

З іншого боку прискорення інфляції у Нацбанку пояснили фундаментальним інфляційним тиском, що "посилювався через подальше зростання споживчого попиту, зокрема за рахунок підвищення зарплат". "Роздрібний товарооборот стабільно перевищував докризові рівні. У лютому він був на 5,6% більшим, ніж в аналогічному місяці минулого року. Унаслідок подорожчання товарів щоденного вжитку інфляційні очікування залишаються підвищеними", - вказали у регуляторі.

Пік інфляційного сплеску припаде на III квартал 2021 року - прогнозують у НБУ.

"Утім, надходження на ринки нового врожаю, вичерпання ефекту від низької бази порівняння для окремих товарів, а також підвищення облікової ставки НБУ поступово розвернуть інфляційну динаміку. Восени інфляція почне знижуватися та повернеться до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. в першому півріччі 2022 року, де й залишатиметься надалі", - впевнені у Нацбанку.

Доповнення

Споживчі ціни у березні цього року в Україні зросли на 8,5% у річному вимірі - проти березня минулого року, у порівнянні з 7,5% місяцем раніше.

Через інфляцію Національний банк України підвищив облікову ставку до 7,5% - усього за місяць після попереднього підвищення цієї ключової ставки.

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