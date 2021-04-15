НБУ ухудшил прогноз по инфляции: ожидает 8% по итогам года
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Национальный банк Украины пересмотрел прогноз инфляции с 7% до 8% в 2021 году, учитывая, в частности, стремительное восстановление мировой экономики и усиления инфляционного давления со стороны, в частности, роста потребительского спроса из-за повышения зарплат. Об этом сообщили УНН в пресс-служба регулятора.
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"Учитывая стремительное восстановление мировой экономики и усиление инфляционного давления, Национальный банк Украины пересмотрел прогноз инфляции с 7% до 8% в 2021 году, но ожидает ее возвращения к цели 5% в первом полугодии 2022 года и дальнейшую стабилизацию на этом уровне", - сообщили в НБУ.
Детали
Что касается стремительного ускорения инфляции по итогам I квартала этого года, то в НБУ его объяснили "в основном временными факторами" - ростом мировых цен на продовольствие и энергоносители. "Оживление глобальной экономики и эффекты от худших урожаев и дальше подталкивали цены вверх. Значительное влияние также имела низкая база сравнения", - указали в НБУ.
С другой стороны ускорение инфляции в Нацбанке пояснили фундаментальным инфляционным давлением, что "усиливался из-за дальнейшего роста потребительского спроса, в частности за счет повышения зарплат". "Розничный товарооборот стабильно превышал докризисные уровни. В феврале он был на 5,6% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. В результате удорожания товаров ежедневного потребления инфляционные ожидания остаются повышенными", - указали в регуляторе.
Пик инфляционного всплеска придется на III квартал 2021 года - прогнозируют в НБУ.
"Впрочем, поступление на рынки нового урожая, исчерпание эффекта от низкой базы сравнения для отдельных товаров, а также повышение учетной ставки НБУ постепенно развернут инфляционную динамику. Осенью инфляция начнет снижаться и вернется в целевой диапазон 5% ± 1 п.п. В первом полугодии 2022 года, где и будет оставаться в дальнейшем", - уверены в Нацбанке.
Дополнение
Потребительские цены в марте этого года в Украине выросли на 8,5% в годовом измерении - по сравнению с мартом прошлого года, по сравнению с 7,5% месяцем ранее.
Из-за инфляции Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 7,5% - всего за месяц после предыдущего повышения этой ключевой ставки.