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Інфляція перевищила очікування: НБУ підвищив облікову ставку до 7,5%

Інфляція перевищила очікування: НБУ підвищив облікову ставку до 7,5%

Київ • УНН

 • 17711 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Через інфляцію Національний банк України підвищив облікову ставку до 7,5% - усього за місяць після попереднього підвищення цієї ключової ставки. Регулятор не виключає, що може знадобитися і подальше підвищення, хоч очікує, що до кінця року цього не станеться. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

Цитата:

"Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 в.п. до 7,5% річних. Цей крок спрямований на поступове сповільнення інфляції в другому півріччі 2021 року та повернення її до цілі 5% уже в першому півріччі 2022 року", - повідомили у НБУ.

Деталі

Так, у Нацбанку зауважили, що в I кварталі 2021 року інфляція очікувано вийшла за межі цільового діапазону 5% ± 1 в. п., але "відхилилася від нього суттєвіше, ніж передбачалося прогнозом, під дією переважно тимчасових факторів".

"Зважаючи на наявний баланс ризиків та посилення фундаментального інфляційного тиску впродовж останніх місяців, правління Національного банку України підвищило облікову ставку до 7,5%. Прогноз Національного банку України передбачає збереження облікової ставки на рівні 7,5% до кінця року", - відзначили у регуляторі.

На думку представників НБУ, з огляду на поточну інфляційну динаміку, цього має бути достатньо для приведення інфляції до цілі 5% у першому півріччі 2022 року.

"Водночас більш відчутне зростання фундаментального інфляційного тиску, ніж очікується зараз, та погіршення інфляційних очікувань можуть вимагати подальшого посилення монетарної політики. Національний банк України готовий і надалі продовжувати цикл підвищення облікової ставки до рівня, який забезпечить повернення інфляції до цілі 5% у першому півріччі 2022 року", - вказали у Нацбанку.

Доповнення

Перед підвищення до 6,5% облікової ставки у березні НБУ залишав її на рівні 6% пів року.

Облікова ставка визначає відсоток, під який банки можуть отримати кошти (рефінансування) від центробанку, і впливає на відсоток, під який банки дають кредити.

Українські Національні Новини

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