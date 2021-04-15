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Инфляция превысила ожидания: НБУ повысил учетную ставку до 7,5%

Инфляция превысила ожидания: НБУ повысил учетную ставку до 7,5%

Киев  •  УНН

 • 17705 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Из-за инфляции Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 7,5% - всего через месяц после предыдущего повышения этой ключевой ставки. Регулятор не исключает, что может понадобиться и дальнейшее повышение, хоть ожидает, что к концу года этого не произойдет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Цитата:

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 п.п. до 7,5% годовых. Этот шаг направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодии 2021 года и возвращение ее к цели 5% уже в первом полугодии 2022 года", - сообщили в НБУ.

Детали

Так, в Нацбанке отметили, что в I квартале 2021 года инфляция ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 в. п., но "отклонилась от него существеннее, чем предполагалось прогнозом, под действием преимущественно временных факторов".

"Учитывая имеющийся баланс рисков и усиление фундаментального инфляционного давления в течение последних месяцев, правление Национального банка Украины повысило учетную ставку до 7,5%. Прогноз Национального банка Украины предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 7,5% до конца года", - отметили в регуляторе.

По мнению представителей НБУ, учитывая текущую инфляционную динамику, этого должно быть достаточно для приведения инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года.

"Вместе с тем более ощутимый рост фундаментального инфляционного давления, чем ожидается сейчас, и ухудшение инфляционных ожиданий могут требовать дальнейшего ужесточения монетарной политики. Национальный банк Украины готов и дальше продолжать цикл повышения учетной ставки до уровня, который обеспечит возвращение инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года", - указали в Нацбанке.

Дополнение

Перед повышения до 6,5% учетной ставки в марте НБУ оставлял ее на уровне 6% полгода.

Учетная ставка определяет процент, под который банки могут получить средства (рефинансирование) от центробанка, и влияет на процент, под который банки дают кредиты.

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