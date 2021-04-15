Инфляция превысила ожидания: НБУ повысил учетную ставку до 7,5%

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Из-за инфляции Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 7,5% - всего через месяц после предыдущего повышения этой ключевой ставки. Регулятор не исключает, что может понадобиться и дальнейшее повышение, хоть ожидает, что к концу года этого не произойдет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.