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The Guardian

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У Кабміні прогнозують курс на рівні 28-29 грн за долар у найближчі три роки

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Кабінет міністрів України очікує, що курс гривні до долара у 2022-2024 роках буде у коридорі 28-29 грн. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

У Кабміні прогнозують курс на рівні 28-29 грн за долар у найближчі три роки

Цитата:

"Цього тижня (31 травня - ред.) уряд затвердив два вкрай важливі документи: Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки та Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. У цих документах люди зможуть побачити в перспективі трьох років, на що саме підуть їхні податки", - написав Шмигаль.

Деталі

За його словами, дефіцит бюджету скоротиться майже удвічі й повернеться до планових 3% вже з 2023 року.

"Буде забезпечено макроекономічну стабільність, а курс долара очікується у коридорі 28-29 грн", - зазначив Шмигаль.

Також він повідомив, що державний борг планується зменшити до рівня менш ніж 50% ВВП. Це означає, що ми менше будемо витрачати на обслуговування боргів і більше витрачатимемо на медицину, оборону та освіту.

"Зростання зарплат в наступні 3 роки становитиме приблизно 8-10% на рік (з урахуванням інфляції).Інфляція повернеться до таргету в 5% вже у 2023 році, а у 2022 складе 6,2%. Буде забезпечено макроекономічну стабільність, а курс долара очікується у коридорі 28-29 грн",- повідомив Прем’єр-міністр.

Окрім того, він запевняє, що завдяки проведеним реформам вже у 2023 році зможемо вийти на стійкий тренд зростання економіки фактично у 5% щороку.

Так, за базовим сценарієм зростання доходів населення та зниження безробіття через стимулювання розвитку підприємництва та малого і середнього бізнесу, прогнозується:

• зростання ВВП на рівні 3,8% у 2022 році, на 4,7% у 2023 році та на 5% у 2024 році;

• індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 106,2% у 2022 році, 105,3% у 2023 році та 105% у 2024 році;

• збільшення реальної середньомісячної заробітної плати працівників на рівні 4,4% у 2022 році, на 6,1% у 2023 році та на 5,6% у 2024 році;

• рівень безробіття у 2022 році – 8,5%, у 2023 році – 8%, у 2024 році – 7,8%;

• зростання експорту товарів і послуг на рівні 6,5% у 2022 році з подальшим нарощуванням темпів зростання до 7,7% у 2023 році та до 7,9% у 2024 році.

Доповнення

Національний банк України погіршив прогноз зростання реального ВВП України у 2021 році з 4,2% до 3,8%. У 2022‒2023 роках зростання економіки буде близьким до 4%.

Національний банк України погіршив прогноз інфляції з 7% до 8% у 2021 році, з огляду, зокрема, на стрімке відновлення світової економіки та посилення інфляційного тиску з боку, зокрема, зростання споживчого попиту через підвищення зарплат.

Через інфляцію Національний банк України підвищив облікову ставку до 7,5% - усього за місяць після попереднього підвищення цієї ключової ставки.

До слова, раніше в Офісі Президента очікували, що цього року зростання економіки сягатиме понад 4%. Прогноз МВФ дещо скромніший - лише 4%.

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