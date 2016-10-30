В Грузии завершился второй тур парламентских выборов

Депутатов парламента Грузии выбирали в семи регионах и во всех крупных городах страны.

Во втором туре за депутатский мандат от одномандатного округа боролись по два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов во втором туре.

Как сообщается, в избирательные комиссии поступило 87 жалоб о нарушениях. В ЦИК Грузии заявили, что все они касаются мелких процедурных нарушений.

В выборах принимали участие 100 кандидатов. Из них 49 баллотировались от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", 45 - от бывшей партии власти "Единое национальное движение", два - от партии "Свободные демократы", один - от партии "Топадзе - Промышленники, Наша родина". В выборах также участвовали три независимых кандидата.

Напомним, что Парламент Грузии состоит из 150 депутатов, 100 из которых уже выбрали в первом туре.