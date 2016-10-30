У Грузії завершився другий тур парламентських виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Другий тур парламентських виборів у Грузії завершився в 50 виборчих округах, передає УНН з посиланням на "Грузія.Online".
Депутатів парламенту Грузії обирали у семи регіонах та у всіх великих містах країни.
У другому турі за депутатський мандат від одномандатного округу боролись по два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у другому турі.
Як повідомляється, у виборчі комісії надійшло 87 скарг про порушення. У ЦВК Грузії заявили, що всі вони стосуються дрібних процедурних порушень.
У виборах брали участь 100 кандидатів. З них 49 балотувалися від правлячої партії "Грузинська мрія - демократична Грузія", 45 - від колишньої партії влади "Єдиний національний рух", два - від партії "Вільні демократи", один - від партії "Топадзе - Промисловці, Наша батьківщина". У виборах також брали участь три незалежні кандидати.
Нагадаємо, що Парламент Грузії складається з 150 депутатів, 100 з яких вже вибрали в першому турі.