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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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У Грузії завершився другий тур парламентських виборів

У Грузії завершився другий тур парламентських виборів

Київ • УНН

 • 9463 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Другий тур парламентських виборів у Грузії завершився в 50 виборчих округах, передає УНН з посиланням на "Грузія.Online".

Депутатів парламенту Грузії обирали у семи регіонах та у всіх великих містах країни.

У другому турі за депутатський мандат від одномандатного округу боролись по два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у другому турі.

Як повідомляється, у виборчі комісії надійшло 87 скарг про порушення. У ЦВК Грузії заявили, що всі вони стосуються дрібних процедурних порушень.

У виборах брали участь 100 кандидатів. З них 49 балотувалися від правлячої партії "Грузинська мрія - демократична Грузія", 45 - від колишньої партії влади "Єдиний національний рух", два - від партії "Вільні демократи", один - від партії "Топадзе - Промисловці, Наша батьківщина". У виборах також брали участь три незалежні кандидати.

Нагадаємо, що Парламент Грузії складається з 150 депутатів, 100 з яких вже вибрали в першому турі.

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