В Грузии завершилась спецоперация: один задержан, трое ликвидированы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В результате антитеррористической спецоперации в Тбилиси задержан 1 человек, ликвидированы три члена преступной группировки. Об этом сообщила руководитель пресс-службы СГБ Нино Гиоргобиани, передает УНН со ссылкой на Грузия.Online.
"Спецоперация контртеррористического центра на проспекте монаха Габриэла Салосского в Тбилиси завершена. В результате проведенного мероприятия задержан 1 член преступной группировки, трое ликвидированы", - отметила Нино Гиоргобиани.
Также омтечается, что трое спецназовцев ранены, один скончался в клинике не приходя в себя после операции.
Напомним, около пяти утра 22 ноября в Тбилиси началась спецоперация по задержанию двух иностранных граждан, которые обвиняются в связях с террористическими организациям.