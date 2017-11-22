В Грузии завершилась спецоперация: один задержан, трое ликвидированы

"Спецоперация контртеррористического центра на проспекте монаха Габриэла Салосского в Тбилиси завершена. В результате проведенного мероприятия задержан 1 член преступной группировки, трое ликвидированы", - отметила Нино Гиоргобиани.

Также омтечается, что трое спецназовцев ранены, один скончался в клинике не приходя в себя после операции.

Напомним, около пяти утра 22 ноября в Тбилиси началась спецоперация по задержанию двух иностранных граждан, которые обвиняются в связях с террористическими организациям.