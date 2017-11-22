У Грузії завершилася спецоперація: один затриманий, троє ліквідовані

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. В результаті антитерористичної спецоперації в Тбілісі затримано 1 особу, ліквідовані три члена злочинного угруповання. Про це повідомила керівник прес-служби СГБ Ніно Гіоргобіані, передає УНН з посиланням на Грузія.Online.

"Спецоперація контртерористичного центру на проспекті ченця Габріела Салосского в Тбілісі завершена. В результаті проведеного заходу затриманий 1 член злочинного угруповання, троє ліквідовані", - зазначила Ніно Гіоргобіані.

Також зазначається, що троє американських солдат поранені, один помер у клініці не приходячи до тями після операції.

Нагадаємо, близько п'яти ранку 22 листопада в Тбілісі почалася спецоперація із затримання двох іноземних громадян, які звинувачуються в зв'язках з терористичними організаціям.

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