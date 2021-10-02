В Грузии арестовали владельца квартиры, в которой останавливался Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. По данным Министерства внутренних дел Грузии, владельца квартиры, где находился Михаил Саакашвили накануне, арестовали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Imedi News.
Детали
Сотрудниками МВД Грузии задержан владелец тбилисской квартиры, 1958 года, в которой проживал экс-президент Грузии Саакашвили.
По заявлению представителя ведомства, задержанному инкриминируется сокрытие преступления.
Дополнение
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу сообщил о задержании Саакашвили. Экс-президент сейчас находится в тюрьме города Рустави. До этого он объявил, что приурочил возвращение на родину, через восемь лет после отъезда, именно к выборам в местные органы власти, которые проходят сегодня в стране.
В последнее время Саакашвили, который имеет украинское гражданство, проживал в Украине. В ходе подготовки к муниципальным выборов 2 октября он неоднократно заявлял о намерении приехать в Грузию, несмотря на то что ему грозит там арест. 1 октября экс-президент опубликовал видеозапись с утверждением, что он находится в Батуми.