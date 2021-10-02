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У Грузії заарештували власника квартири, в якій зупинявся Саакашвілі

У Грузії заарештували власника квартири, в якій зупинявся Саакашвілі

Київ • УНН

 • 18377 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. За даними Міністерства внутрішніх справ Грузії, власника квартири, де перебував Михайло Саакашвілі напередодні, заарештували. Про це інформує УНН з посиланням на Imedi News.

Деталі

Співробітниками МВС Грузії затримано власника тбіліської квартири, 1958 року народження, в якій проживав експрезидент Грузії Саакашвілі.

За заявою представника відомства, затриманому інкримінується приховування злочину.

Доповнення

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі в п'ятницю повідомив про затримання Саакашвілі. Експрезидент зараз знаходиться у в'язниці міста Руставі. До цього він оголосив, що приурочив повернення на батьківщину, через вісім років після від'їзду, саме до виборів в місцеві органи влади, які проходять сьогодні в країні.

Останнім часом Саакашвілі, який має українське громадянство, проживав в Україні. В ході підготовки до муніципальних виборів 2 жовтня він неодноразово заявляв про намір приїхати до Грузії, не дивлячись на те що йому загрожує там арешт. 1 жовтня експрезидент опублікував відеозапис з твердженням, що він знаходиться в Батумі.

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