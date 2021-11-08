В Грузии с 1 декабря введут COVID-пропуска
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Грузии с 1 декабря введут систему "зеленых пропусков" (паспортов вакцинации от коронавируса) для посещения ряда объектов. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили по итогам заседания межведомственного координационного совета, информирует УНН со ссылкой на Эхо Кавказа.
Детали
"Зеленый" статус получат:
- полностью вакцинированные граждане;
- люди, которые болели коронавирусом;
- люди, которые сдали ПЦР-тест (в течение последних 72 часов) или экспресс-тест на антиген (в течение последних 24 часов).
"С 1 декабря граждане смогут посещать различные объекты только по принципу "зеленого паспорта". Это объекты питания, развлекательные центры, кинотеатры, оперные театры, музеи, концертные залы, казино и тому подобное", — отметил Гарибашвили.
По его словам, полный список объектов будет опубликован дополнительно. Требовать "зеленый паспорт" будут от жителей Грузии и туристов в возрасте от 18 лет.
"Это требование будет распространяться только на гостей объектов, а не на людей, которые там работают", — добавил Гарибашвили.
Добавим
Сегодня в Грузии ввели выплату для пенсионеров за вакцинацию от коронавируса. Они получат по 200 лари (63 доллара США) после первой прививки от COVID-19. Для получения выплаты необходимо вакцинироваться до 1 января 2022 года.
Напомним
17 октября в Грузии объявили о начале пятой волны COVID-19. Президент страны Саломе Зурабишвили требует ввести обязательную вакцинацию для людей из групп риска.