В Грузії оголосили про початок п'ятої хвилі COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Глава Національного центру контролю захворювань і громадського здоров'я Грузії Аміран Гамкрелідзе вважає, що в Грузії почалася п'ята хвиля поширення коронавірусу. Про це інформує УНН з посиланням на Новости-Грузия.
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Він підкреслив, що кількість хворих на коронавірус за останні дні серйозно збільшилася.
Головний епідеміолог вважає, що п'ята хвиля, яка почалася з високих показників поширення, буде досить важкою, про що свідчить погіршення ситуації в регіонах країни.
"За останній тиждень ситуація погіршилася в трьох регіонах: Кахетії, Імеретії і Самегрело-Земо Сванеті, де рівень вакцинації відносно низький. Ситуація дещо краще в Аджарії і Тбілісі, тому що у нас високий рівень вакцинації в порівнянні з іншими. Тому ще раз прошу населення зробити щеплення", - сказав Гамкрелідзе.
Щоб країна спокійно зустріла Новий рік, в Грузії потрібно вакцинувати ще мільйон людей, вважає епідеміолог.
Гамкрелідзе повідомив, що з другої половини жовтня в регіонах Грузії почнуть проводити "марафон вакцинації". Мета акції - за три тижні провести інформаційні зустрічі і прищепити від коронавірусу приблизно 60% жителів регіонів.
Тиждень імунізації почнеться з ареалу, що об'єднує 68 населених пунктів, де загалом проживає 250 тисяч людей.
"... Ми повинні добре розуміти, що від цієї епідемії врятує тільки вакцинація", - вважає Гамкрелідзе.
Доповнення
Станом на 16 жовтня, в Грузії провели 1 911 877 щеплень. При цьому повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 900 916 осіб, що становить 31,5% дорослого населення країни. Жителів країни щеплюють препаратами AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm і Sinovac Biotech.
У Грузії за останню добу виявлено 4 581 новий випадок коронавірусної інфекції, за даними офіційного сайту уряду.
За останню добу в Грузії від коронавірусу померли 28 осіб.
З початку пандемії в Грузії зафіксовано 662 334 випадки інфікування. З початку пандемії в Грузії померло вже 9 468 осіб.