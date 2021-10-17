В Грузии объявили о начале пятой волны COVID-19

Детали

Он подчеркнул, что количество больных коронавирусом за последние дни серьезно увеличилось.

Главный эпидемиолог считает, что пятая волна, которая началась с высоких показателей распространения, будет достаточно тяжелой, о чем свидетельствует ухудшение ситуации в регионах страны.

"За последнюю неделю ситуация ухудшилась в трех регионах: Кахетии, Имеретии и Самегрело-Земо Сванети, где уровень вакцинации относительно низок. Ситуация несколько лучше в Аджарии и Тбилиси, потому что у нас высокий уровень вакцинации по сравнению с другими. Поэтому еще раз прошу населения сделать прививку", - сказал Гамкрелидзе.

Чтобы страна спокойно встретила Новый год, в Грузии нужно вакцинировать еще миллион человек, считает эпидемиолог.

Гамкрелидзе сообщил, что со второй половины октября в регионах Грузии начнут проводить "марафон вакцинации". Цель акции - за три недели провести информационные встречи и привить от коронавируса примерно 60% жителей регионов.

Неделя иммунизации начнется с ареала, что объединяет 68 населенных пунктов, где в целом проживает 250 тысяч человек.

"... Мы должны хорошо понимать, что от этой эпидемии спасет только вакцинация", - считает Гамкрелидзе.

Дополнение

По состоянию на 16 октября, в Грузии провели 1 911 877 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 900 916 человек, что составляет 31,5% взрослого населения страны. Жителей страны прививают препаратами AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech.

В Грузии за последние сутки обнаружено 4 581 новый случай коронавирусной инфекции, по данным официального сайта правительства.

За последние сутки в Грузии от коронавируса умерли 28 человек.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 662 334 случая инфицирования. С начала пандемии в Грузии умерло уже 9 468 человек.